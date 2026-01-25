إعلان

ميسيسيبي الأمريكية تدعو مواطنيها للبقاء في المنازل وتحذر من "التجمد الشديد"

كتب : مصراوي

06:29 م 25/01/2026 تعديل في 07:18 م

عاصفة ثلجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

طالبت وزارة النقل في ولاية ميسيسيبي، الأحد، السائقين بالبقاء في منازلهم وتجنب الطرق السريعة والجسور، نتيجة ما وصفه المدير التنفيذي للوزارة براد وايت، بـ"تراكم الجليد بشكل كبير على أجزاء كبيرة من نظام النقل".

وشددت الإدارة، على قصر استخدام الطرق على "حالات السفر الطارئة" فقط، ناصحة الجميع بالبقاء في منازلهم آمنين، في وقت سيطرت فيه موجة برد قطبية قاسية على معظم الولايات الـ48 السفلى صباحا، حيث انحصرت أسوأ الموجات بوسط البلاد وتسللت إلى الشمال الشرقي.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 125 ألف مشترك في ميسيسيبي بحلول الساعة 10 صباح اليوم خاصة في الجزء الشمالي.

وارتفع إجمالي الانقطاعات ليشمل أكثر من 800 ألف منزل وشركة، مما حول الوضع إلى "خطر مميت" عند اقترانه بدرجات حرارة قريبة من التجمد أو أقل سجلتها كل الولايات باستثناء فلوريدا.

وأسفر اشتداد البرد في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع عن العثور على جثث 4 أشخاص على الأقل، وهم طالب جامعي في ميشيجان، و3 أشخاص في مدينة نيويورك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميسيسيبي الأمريكية عاصفة ثلجية الطقس أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استنفار بسوهاج.. بقعة سولار تهدد مأخذ مياه المراغة
أخبار المحافظات

استنفار بسوهاج.. بقعة سولار تهدد مأخذ مياه المراغة
مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟
شئون عربية و دولية

مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟
بلقطات جوية من مراكز الإصلاح.. الداخلية تزف بشرى لأسر 2520 نزيلا
حوادث وقضايا

بلقطات جوية من مراكز الإصلاح.. الداخلية تزف بشرى لأسر 2520 نزيلا

انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجيين
حوادث وقضايا

انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجيين

انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية
شئون عربية و دولية

انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي