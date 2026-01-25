كتب- محمود الطوخي

طالبت وزارة النقل في ولاية ميسيسيبي، الأحد، السائقين بالبقاء في منازلهم وتجنب الطرق السريعة والجسور، نتيجة ما وصفه المدير التنفيذي للوزارة براد وايت، بـ"تراكم الجليد بشكل كبير على أجزاء كبيرة من نظام النقل".

وشددت الإدارة، على قصر استخدام الطرق على "حالات السفر الطارئة" فقط، ناصحة الجميع بالبقاء في منازلهم آمنين، في وقت سيطرت فيه موجة برد قطبية قاسية على معظم الولايات الـ48 السفلى صباحا، حيث انحصرت أسوأ الموجات بوسط البلاد وتسللت إلى الشمال الشرقي.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 125 ألف مشترك في ميسيسيبي بحلول الساعة 10 صباح اليوم خاصة في الجزء الشمالي.

وارتفع إجمالي الانقطاعات ليشمل أكثر من 800 ألف منزل وشركة، مما حول الوضع إلى "خطر مميت" عند اقترانه بدرجات حرارة قريبة من التجمد أو أقل سجلتها كل الولايات باستثناء فلوريدا.

وأسفر اشتداد البرد في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع عن العثور على جثث 4 أشخاص على الأقل، وهم طالب جامعي في ميشيجان، و3 أشخاص في مدينة نيويورك.