مباحث المصنفات تداهم مطبعة بدون ترخيص في الدقي

كتب : مصراوي

06:15 م 25/01/2026

ضبط مطبعة مخالفة-أرشيفية

داهم ضباط مباحث المصنفات مطبعة بدون ترخيص في الدقي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية طباعة مالك مطبعة بدون ترخيص بالدقي نسخ من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المطبعة وأمكن ضبط مالكها وبحوزته أكثر من 4 الاف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها؛ بقصد تحقيق الربح المادى.

