أمريكا: انقطاع الكهرباء عن قرابة 800 ألف منزل بسبب عاصفة شتوية

كتب : مصراوي

05:58 م 25/01/2026

عاصفة ثلجية

تسببت عاصفة شتوية شديدة في أمريكا في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص، قبل وصولها المرتقب إلى نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وتعد ولايات ميسيسيبي ولويزيانا وتكساس من بين الولايات الأكثر تضررا، حيث تأثر نحو 780 ألف منزل بانقطاعات الكهرباء على مستوى البلاد، وفقاً لموقع (باور أوتاج.يو إس).

وبحسب السلطات، يواجه ما يقرب من 190 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة - اضطرابات ناجمة عن واحدة من أسوأ العواصف الشتوية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تمتد العاصفة على مسافة تقارب 3000 كيلومتر، من نيو مكسيكو في الجنوب الغربي إلى ولاية مين في الشمال الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة مدينة نيويورك اليوم الأحد، في حين أعلنت العديد من الولايات حالة الطوارئ.

كما تسببت الظروف الجوية القاسية في حدوث فوضى للمسافرين مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

طقس امريكا عاصفة ثلجية نيويورك

