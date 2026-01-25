وثائق صناديق الذهب تربح نحو 17.44% في 3 أشهر

حققت وثائق صناديق الاستثمار في الذهب أرباحا بنحو 17.44% في سعر الوثيقة خلال 3 أشهر الماضية؛ مدفوعة بالارتفاعات القياسية المحققة في أسعار المعدن الأصفر.

وشهدت أسعار الذهب بلوغ مستويات تاريخية غير مسبوقة ليسجل حاليًا 4987 دولار للأونصة، وفق لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، ليقفز سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي لـ 6735 جنيه.

ويرجع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لعدة أسباب منها، التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في السياسة الاقتصادية العالمية مثل سياسات الولايات المتحدة وتوترات تجارية عالمية، وضعف الدولار، وتوقعات خفض الفائدة، زيادة الطلب الاحتياطي والاستثماري، وحالة عدم اليقين العالمية، مما يعزز الإقبال على الذهب كـ ملاذ آمن.

وصناديق الذهب تعد من إحدى الأدوات الاستثمارية أمام العملاء لاستثمار جزءًا من مدخراتهم في وثائق صناديق الذهب الذي وصل عددهم إلى 4 صناديق ببورصة مصر.

يقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الاستثمار في وثائق صناديق الذهب المتاحة في السوق المحلي.

1-صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة: 24.99 جنيه حيث صعد سعر الوثيقة بنحو 16.5% خلال 3 أشهر.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "سبائك"

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة : 1.75 جنيه حيث صعد 17.44% خلال 4 أشهر.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: 185.38 جنيه، حيث ارتفع بنسبة 16.9 % خلال 4 أشهر.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

4- صندوق "مباشر"

الشركة التي تدير الصندوق : مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية و إي أي أتش القابضة.

سعر الوثيقة: 13.02 جنيه، حيث ارتفع بنسبة 14.2% خلال 4 أشهر.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

استرداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 يناير 2026

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدا بختام جلسة اليوم