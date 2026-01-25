إعلان

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

06:14 م 25/01/2026

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والوفد المرافق له من كبار رجال القضاء بمجلس الدولة.

ورحَّب شيخ الأزهر برئيس المجلس وكبار رجال القضاء بمجلس الدولة في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أهميَّة الدور الذي يقوم به قضاة مجلس الدولة والجهات القضائية لإقامة وترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والمشروعية في المجتمع، وحماية الحقوق والحريات العامة، وبسط الأمن القضائي والشعور بالأمن والأمان وترسيخ مبدأ سيادة القانون بين الجميع، مؤكدًا أن تاريخ مجلس الدولة هو تاريخ مشرف، داعيًا المولى عز جل أن يوفق قضاة مصر الشرفاء من أجل نصرة المستضعفين وإعلاء صوت الحق والعدل.

من جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره وتقدير مجلس الدولة لما يقوم به فضيلته من جهود صادقة في نشر وسطيَّة الإسلام وسماحته، وتصحيح الصور المغلوطة عن الإسلام بكافة أنحاء العالم، وإرساء ثقافة التعايش الإيجابي والأخوَّة بين الجميع، مؤكدًا أنَّ قضاة مجلس الدولة يكنُّون كل التقدير والاحترام لدور الأزهر الشريف في تربية وتعليم الأجيال، والحفاظ علي القيم والأخلاق بالمجتمع.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزازه بقضاة مجلس الدولة مشيرًا إلى القاضي محمد عبدالسلام، ابن الأزهر ومجلس الدولة، الذي تولَّى منصب المستشار القانوني لشيخ الأزهر لما يقارب العشر سنوات، ومثَّلَ الأزهر والقضاء بلجنة الخمسين لكتابة الدستور خيرَ تمثيل، من جانبه أعرب رئيس المجلس عن اعتزاز المجلس بإنجازات أبنائه من القضاة المتميِّزين، وأنَّ سيادته يتابع أنشطة المستشار محمد عبد السَّلام باعتزاز ويتمنَّى له كل التوفيق.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس مجلس الدولة دِرْعَ المجلس لفضيلة الإمام الأكبر، كما أهدى شيخ الأزهر رئيس المجلس دِرْعَ الأزهر الشريف.

شيخ الأزهر أحمد الطيب مجلس الدولة

