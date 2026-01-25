إعلان

ضربة قاضية لشبكات التسول في شوارع العاصمة

كتب : مصراوي

06:17 م 25/01/2026

التشكيل العصابي والأطفال

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في تفتيت شبكة إجرامية منظمة تخصصت في سرقة براءة الصغار واستغلالهم كأدوات لجني الأرباح الحرام عبر التسول والبيع الإلحاحي في ميادين وشوارع القاهرة.

عقب عمليات رصد وتتبع دقيقة، شنت قوات الأمن حملة مكبرة استهدفت بؤر تجمع المتاجرين بالأطفال، وأسفرت العملية عن ضبط 15 متهماً (9 رجال و6 سيدات)، تبين أن لـ 11 منهم سجلاً حافلاً بالمعلومات الجنائية.

الصدمة الحقيقية تمثلت في العثور بصحبتهم على 19 طفلاً يتم دفعهم يومياً لاستجداء المارة وبيع السلع البسيطة بطريقة إلحاحية تثير الضيق وتستغل عواطف الجمهور.

بمواجهة المتهمين، انهاروا أمام الأدلة والتحريات، وأقروا صراحةً بتشكيلهم عصابات منظمة لتوزيع الأطفال على نقاط حيوية بالعاصمة، وإجبارهم على التسول وجمع الأموال وتوريدها لهم في نهاية اليوم، معرضين حياة هؤلاء الصغار للخطر الجسدي والأخلاقي في قلب الزحام.

تشكيل عصابي تسول القاهرة المباحث

