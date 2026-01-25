إعلان

بالصور| الإمارات تشارك إثيوبيا احتفالاتها بالذكرى الـ90 لتأسيس قواتها الجوية

كتب : محمد جعفر

11:54 ص 25/01/2026
كتب- محمد جعفر:

شاركت قوة إماراتية في الفعاليات التي أقامتها إثيوبيا بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس قواتها الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مشاركة القوات الإماراتية، مرفقةً ذلك بصور توثق جانبًا من الاحتفالات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، إلى جانب قيادة الطيران المشترك، شاركت في الاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية المعروفة بـ"الأسد الأسود".

وأضافت أن المشاركة شملت تقديم عروض جوية وأنشطة مهنية ضمن برنامج الاحتفالات التي أُقيمت بمشاركة عدد من القوات الجوية الدولية، في إطار تأكيد عمق العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات في مجال الطيران.

إثيوبيا وزارة الدفاع الإماراتية القوات الإماراتية الدفاع الجوي

