بمرسوم ملكي.. بلجيكا تحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل

كتب- محمود الطوخي

أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، السبت، حظر تصدير ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، لتجنب المساهمة في تفاقم الأزمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية أودري جاكي، أن مرسوما ملكيا صدر بهذا الشأن يشمل حظرا شاملا لتوقف وعبور الطائرات التي تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء البلجيكية، مشددة على التزام الحكومة في هذا القرار بمبادئ القانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لإجراءات تصعيدية سابقة كشف عنها وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الذي أكد تعزيز بلاده لإجراءاتها ضد إسرائيل عبر فرض عقوبات على مسؤولين "متطرفين"، شملت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب فرض قيود على المواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية.

وأكد بريفو تقديم بلجيكا طلبا رسميا للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما أكدته المحكمة مشيرة إلى أن بروكسل تقدمت بطلبها بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، لتعزيز الجهود الدولية الرامية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المزعومة.