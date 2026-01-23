أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية استهداف سفن الأسطول الموازي والوسطاء الذين يدعمون صادرات النفط الإيرانية.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إنه في خضم حملة القمع التي يشنها النظام الإيراني ضد المتظاهرين وقطعه التام للإنترنت للتستر على انتهاكاته بحق الشعب الإيراني، قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على أسطول النظام غير الرسمي.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن المكتب يستهدف تسع سفن تابعة لهذا الأسطول، بالإضافة إلى مالكيها أو شركات إدارتها، والتي نقلت مجتمعةً ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإيرادات، هي من حق للشعب الإيراني، التي تحول بدلاً من ذلك لتمويل الإرهابيين الإقليميين، وبرامج الأسلحة، والأجهزة الأمنية، بدلاً من الخدمات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني بشجاعة.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت،: "ينغمس النظام الإيراني في طقوس تدمير ذاتي اقتصادي، وهي عملية تسارعت وتيرتها بفعل حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تسبب قرار طهران بدعم الإرهابيين على حساب شعبها في انهيار العملة الإيرانية وتدهور الأوضاع المعيشية".

وأكد بيسنت، أن وزارة الخزانة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهداً تحويلها إلى بنوك خارج إيران.

وأشار البيان إلى أن إجراء اليوم جاء تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران. ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لحملة العقوبات الصارمة التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية، دعماً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي (NSPM-2) الصادرة عن الرئيس، والتي تفرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران.

ووفقًا للبيان تم تصنيف الشركات التالية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 للعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني: "شركة هورايزون هارفست للشحن ذ.م.م؛ وآيات لإدارة السفن الخاصة المحدودة؛ وشركة بلاك ستون للنفط والغاز؛ وشركة جاليران للخدمات؛ وشركة الشحن طويلة الأمد المحدودة؛ وشركة أوديسي مارين المحدودة؛ وشركة بينويل للشحن؛ وشركة تريد بريدج جلوبال المحدودة".

كما تم تحديد السفن التالية كممتلكات محظورة تعود للأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم سابقاً: "سي بيرد (شركة هورايزون هارفست للشحن المحدودة)؛ وAVON (آيات لإدارة السفن الخاصة المحدودة)؛ وAL DIAB II (شركة بلاك ستون للنفط والغاز).؛ وسيزاريا (شركة خدمات جاليران) ؛ ولونجيفيتي 7 (شركة لونجيفيتي للشحن المحدودة)؛

البطل الشرقي (شركة أوديسي مارين)؛ وأكوا سبيريت (شركة بينويل للشحن)؛ وCHIRON 5 و KEEL (شركة Trade Bridge Global Inc) والآثار المترتبة على العقوبات".

وفي وقت سابق، هدد ترامب بالتدخل فى إيران بسبب قتل المتظاهرين فى الآونة الأخيرة، وفرض عقوبات على إيران والدول المتعامل معها.