زعيم فيتنام يعود إلى السلطة من جديد بوعود جريئة

وكالات

"مرحبًا بمرحلة جديدة من النهضة الوطنية" بهذه العبارة قدّم أقوى شخصية في فيتنام، الأمين العام للحزب الشيوعي تولام، رؤيته أمام نحو 1600 مندوب في مؤتمر الحزب، الذي انعقد هذا الأسبوع لتحديد مسار البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن سيتولى قيادتها.

وفي يوم الجمعة، اختار المؤتمر تولام رئيسًا للحزب الشيوعي الفيتنامي لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا، ما يمنحه فرصة إضافية لتحقيق أهدافه الطموحة للاقتصاد الفيتنامي.

وكان من المقرر أن يستمر مؤتمر الحزب حتى يوم الأحد، لكنه اختُصر إلى يوم الجمعة، في إشارة إما إلى وجود إجماع قوي، أو إلى إسكات أي معارضة محتملة لتنامي نفوذ تولام وسلطته.

وتُعرف مؤتمرات الحزب الشيوعي بأنها تُدار وفق ترتيبات دقيقة ومُحكَمة، حيث تُحسم معظم المناصب القيادية في المكتب السياسي واللجنة المركزية الموسعة خلف أبواب مغلقة قبل انعقاد المؤتمر بوقت طويل.

وكانت إعادة تعيين تولام في أعلى منصب بالحزب متوقعة على نطاق واسع، لكن ما يبقى محل تساؤل هو كيفية انعكاس ذلك داخل المؤتمر نفسه، خاصة أن تركيبته تعكس الصراع التاريخي داخل النظام بين جناح الأمن العام الذي ينتمي إليه تولام، والمؤسسة العسكرية.

وما يجعل مؤتمر هذا العام "غير اعتيادي"، بحسب توصيف مراقبين، أن "هذه أقوى حالة تركّز للسلطة في يد فرد واحد شهدتها منذ عام 1991"، وفق ما قاله إدموند مالِسكي، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ديوك، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).