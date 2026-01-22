إعلان

إطلاق قنابل صوتية وغازية.. مواجهات عنيفة عقب اقتحام الاحتلال قرى شمالي الضفة

كتب : مصراوي

02:31 ص 22/01/2026

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات وقرى في شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإجراءات ميدانية مشددة.

وفي بلدة قصرة جنوب نابلس، اقتحمت آليات الاحتلال البلدة عقب تصدي الأهالي لمحاولة مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على الأطراف الغربية من أراضي البلدة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل ضوئية وصوتية وغازية خلال المواجهات، فيما تعمدت آليات عسكرية صدم مركبات فلسطينية قبل انسحابها.

وفي بلدة برقة شمال غرب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة عقب بلاغات عن تضرر مركبة مستوطن قرب مستوطنة "حومش"، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

أما في بلدة اليامون غرب جنين، داهم جيش الاحتلال عددًا من المنازل وسط انتشار عسكري مكثف، وتدقيق في هويات المواطنين والتنكيل بهم.

وفي مدينة جنين، عزز جيش الاحتلال انتشاره في وسط المدينة، ما أعاق حركة المركبات، بالتزامن مع تدقيق هويات المارة ومداهمة عدد من المحال التجارية.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين، بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المقامات الدينية في بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفقا للغد.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال شمال الضفة الضفة الغربية إسرائيل مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال

