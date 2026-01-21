ستراسبورج، فرنسا - (د ب أ)

أعلن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج أن البرلمان علق رسميا تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة في خضم النزاع حول جرينلاند.

وقال لانج في بيان "من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية فيما يتعلق بجريلاند، فإن الرئيس الأمريكي تمادي كثيرا".

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وبريطانيا برسوم جمركية إضافية لوقوفهم في وجه محاولته للسيطرة على جزيرة جريلاند التي تقع في القطب الشمالي.