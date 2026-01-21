إعلان

بعد تهديدات ترامب.. البرلمان الأوروبي يعلق تنفيذ اتفاقية الرسوم الجمركية مع أمريكا

كتب : مصراوي

07:11 م 21/01/2026

رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج

ستراسبورج، فرنسا - (د ب أ)

أعلن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج أن البرلمان علق رسميا تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة في خضم النزاع حول جرينلاند.

وقال لانج في بيان "من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية فيما يتعلق بجريلاند، فإن الرئيس الأمريكي تمادي كثيرا".

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وبريطانيا برسوم جمركية إضافية لوقوفهم في وجه محاولته للسيطرة على جزيرة جريلاند التي تقع في القطب الشمالي.

