أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قصفت أكثر من 5000 هدف في إيران منذ بدء العمليات العسكرية، واصفا بعضها بالأهداف "الكبرى"، لكنه كشف في الوقت ذاته عن استراتيجية "تأجيل" لضربات أكثر حساسية.

أهداف مؤجلة لـ "وقت الحاجة"

بحسب شبكة "سي إن إن"، أوضح ترامب، اليوم الإثنين، أن الجيش الأمريكي لم يستنفد كامل بنكه للأهداف بعد، قائلا: "تركنا بعضا من أهم الأهداف لوقت لاحق، في حال احتجنا للقيام بذلك".

وحذّر الرئيس الأمريكي من أن استهداف تلك المواقع التي تتعلق بإنتاج الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية سيجعل إعادة إعمار إيران تتطلب "سنوات طويلة جدا".

"المهمة اكتملت" تقريبا

وفي مفاجأة بشأن سير العمليات، أشار ترامب إلى أن الأهداف الأمريكية في إيران باتت "مكتملة تماما إلى حد كبير"، مضيفا: "لقد حققنا خطوات هائلة، والبعض قد يقول إن المهمة انتهت.. لقد مسحنا كل قوة في إيران بشكل كامل".

تضارب في "الجدول الزمني"

رغم حديثه عن قرب النهاية، أظهر ترامب تباينا في تقديراته للوقت؛ فبينما وصف الحملة العسكرية في حديثه لنواب الحزب الجمهوري بأنها "رحلة قصيرة المدى"، عاد ليؤكد في نفس الوقت إصراره على "المضي قدما بعزيمة أكبر من أي وقت مضى لتحقيق النصر النهائي".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.