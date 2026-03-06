ترامب: إيران ليست بحاجة إلى أن تصبح دولة ديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تحتاج بالضرورة إلى نظام ديمقراطي، مشيرًا إلى أنه يمكن التعامل مع أي قيادة طالما تحافظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة CNN، سُئل ترامب عما إذا كانت إيران بحاجة إلى أن تكون ديمقراطية، فأجاب: "لا، ما أقوله هو أنه يجب أن يكون هناك قائد عادل ومنصف".

وأضاف: "يجب أن يقوم بعمل جيد، وأن يعامل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل جيد، وأن يتعامل أيضًا مع دول الشرق الأوسط الأخرى بشكل جيد، فجميعهم شركاؤنا".

كما أشار ترامب إلى أنه لا يمانع التعامل مع زعيم ديني في إيران، قائلاً إن الأمر يعتمد على هوية الشخص.

وقال في المقابلة: "ربما، أعني أن ذلك يعتمد على من سيكون. لا مشكلة لدي في التعامل مع زعماء دينيين، فأنا أتعامل مع كثير منهم وهم رائعون".

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد قُتل يوم السبت، إثر غارات مشتركة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنه يرغب في أن يكون له دور في اختيار المرشد الأعلى القادم.