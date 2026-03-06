إعلان

ترامب: إيران ليست بحاجة إلى أن تصبح دولة ديمقراطية

كتب : وكالات

07:16 م 06/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تحتاج بالضرورة إلى نظام ديمقراطي، مشيرًا إلى أنه يمكن التعامل مع أي قيادة طالما تحافظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة CNN، سُئل ترامب عما إذا كانت إيران بحاجة إلى أن تكون ديمقراطية، فأجاب: "لا، ما أقوله هو أنه يجب أن يكون هناك قائد عادل ومنصف".

وأضاف: "يجب أن يقوم بعمل جيد، وأن يعامل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل جيد، وأن يتعامل أيضًا مع دول الشرق الأوسط الأخرى بشكل جيد، فجميعهم شركاؤنا".

كما أشار ترامب إلى أنه لا يمانع التعامل مع زعيم ديني في إيران، قائلاً إن الأمر يعتمد على هوية الشخص.

وقال في المقابلة: "ربما، أعني أن ذلك يعتمد على من سيكون. لا مشكلة لدي في التعامل مع زعماء دينيين، فأنا أتعامل مع كثير منهم وهم رائعون".

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد قُتل يوم السبت، إثر غارات مشتركة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنه يرغب في أن يكون له دور في اختيار المرشد الأعلى القادم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال عن أحمد السقا: "لما الفراغ قتله اتجه الي الفيديوهات"
دراما و تليفزيون

رامز جلال عن أحمد السقا: "لما الفراغ قتله اتجه الي الفيديوهات"
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات
7 معلومات عن ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة
دراما و تليفزيون

7 معلومات عن ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخاً
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخاً
مسؤولون أمريكيون: واشنطن استهدفت منطقة في إيران قُصفت فيها مدرسة ابتدائية
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: واشنطن استهدفت منطقة في إيران قُصفت فيها مدرسة ابتدائية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان