إعلان

هل تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لأسابيع؟.. رد رسمي

كتب : محمد جعفر

06:55 م 06/03/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف موقع "أكسيوس"، الإخباري، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددًا من نظرائه بأن العمليات العسكرية ضد إيران قد تمتد لعدة أسابيع خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أورده أكسيوس، أوضح الوزير الأمريكي أن الجهود العسكرية الحالية تتركز بشكل أساسي على استهداف منصات إطلاق الصواريخ، إلى جانب مخازنها ومصانع إنتاجها، في إطار مساعٍ لتقويض القدرات الصاروخية الإيرانية.

كما أشارت المصادر إلى أن روبيو أكد أن هدف الولايات المتحدة ليس إسقاط النظام في إيران، وإنما الوصول إلى مرحلة يتولى فيها الحكم قادة مختلفون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج ترامب وحرب إيران وزير الخارجية الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع
شئون عربية و دولية

ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع
بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار
أخبار مصر

بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
حكايات الناس

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان