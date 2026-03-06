كشف موقع "أكسيوس"، الإخباري، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددًا من نظرائه بأن العمليات العسكرية ضد إيران قد تمتد لعدة أسابيع خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أورده أكسيوس، أوضح الوزير الأمريكي أن الجهود العسكرية الحالية تتركز بشكل أساسي على استهداف منصات إطلاق الصواريخ، إلى جانب مخازنها ومصانع إنتاجها، في إطار مساعٍ لتقويض القدرات الصاروخية الإيرانية.

كما أشارت المصادر إلى أن روبيو أكد أن هدف الولايات المتحدة ليس إسقاط النظام في إيران، وإنما الوصول إلى مرحلة يتولى فيها الحكم قادة مختلفون.