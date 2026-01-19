إعلان

الدنمارك وجرينلاند تحثان حلف الناتو على التحرك بشأن القطب الشمالي قبل اجتماع مهم

كتب : مصراوي

06:02 م 19/01/2026

ترويلز لوند بولسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

دعا وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى القيام بالمزيد فيما يتعلق بالقطب الشمالي، حيث أعلن أنه ووزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتزفيلدت يعتزمان مناقشة هذا الأمر مع الأمين العام للحلف مارك روته.

ومن المتوقع أن يزور الوزيران بروكسل اليوم الاثنين لإجراء محادثات في مقر الناتو، مع تصاعد التوترات بين بعض الأعضاء الأوروبيين بالحلف والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على جرينلاند، بدعوى أن سيطرته على الجزيرة ضرورية للاحتياجات الأمنية للولايات المتحدة. ويعارض حلفاؤه الأوروبيين في الناتو، ومن بينهم الدنمارك، هذا الأمر بشدة.

وقال لوند بولسن في بيان إن الدنمارك وجرينلاند تلقتا "تأييدا واسعا" لفكرة "قيام حلف الناتو بالمزيد في القطب الشمالي" بعد اتخاذ قرار مع بعض الحلفاء لتعزيز وجودهم العسكري في المنطقة.

وأضافت موتزفيلدت "جرينلاند تجد نفسها في موقف غير عادي يجذب انتبه العالم بأكمله. والموقف يتطلب تعزيز تعاوننا في مجال الدفاع والقضايا الأمنية في القطب الشمالي في إطار حلف الناتو".

وتعد جرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي واسع جزءا من أراضي الدنمارك. ولطالما صرحت جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 57 ألف نسمة، بأنها لا ترغب في أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

ويقول حلفاء الناتو أيضا إن جرينلاند لا تحتاج إلى استحواذ الولايات المتحدة عليها لحماية القطب الشمالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن حلف شمال الأطلسي ناتو وزيرة خارجية جرينلاند ترامب جزيرة جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال

زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟
حوادث وقضايا

زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟
"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
أخبار المحافظات

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح