(د ب أ)

دعا وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى القيام بالمزيد فيما يتعلق بالقطب الشمالي، حيث أعلن أنه ووزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتزفيلدت يعتزمان مناقشة هذا الأمر مع الأمين العام للحلف مارك روته.

ومن المتوقع أن يزور الوزيران بروكسل اليوم الاثنين لإجراء محادثات في مقر الناتو، مع تصاعد التوترات بين بعض الأعضاء الأوروبيين بالحلف والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على جرينلاند، بدعوى أن سيطرته على الجزيرة ضرورية للاحتياجات الأمنية للولايات المتحدة. ويعارض حلفاؤه الأوروبيين في الناتو، ومن بينهم الدنمارك، هذا الأمر بشدة.

وقال لوند بولسن في بيان إن الدنمارك وجرينلاند تلقتا "تأييدا واسعا" لفكرة "قيام حلف الناتو بالمزيد في القطب الشمالي" بعد اتخاذ قرار مع بعض الحلفاء لتعزيز وجودهم العسكري في المنطقة.

وأضافت موتزفيلدت "جرينلاند تجد نفسها في موقف غير عادي يجذب انتبه العالم بأكمله. والموقف يتطلب تعزيز تعاوننا في مجال الدفاع والقضايا الأمنية في القطب الشمالي في إطار حلف الناتو".

وتعد جرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي واسع جزءا من أراضي الدنمارك. ولطالما صرحت جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 57 ألف نسمة، بأنها لا ترغب في أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

ويقول حلفاء الناتو أيضا إن جرينلاند لا تحتاج إلى استحواذ الولايات المتحدة عليها لحماية القطب الشمالي.