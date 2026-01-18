(أ ب)

أمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بوضع نحو 1500 جندي نشط على أهبة الاستعداد تحسبا لإمكانية إرسالهم إلى ولاية مينيسوتا، حيث تقوم السلطات الاتحادية بعملية كبيرة لإنفاذ قوانين الهجرة، حسبما قالت مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع اليوم الأحد.

وذكرت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن كتيبتين مشاة من الفرقة 11 المحمولة جوا بالجيش تلقتا أوامر بالاستعداد للانتشار. ويقع مقر الوحدة في ألاسكا وتتخصص في العمل في ظروف القطب الشمالي.

وقال أحد مسؤولي الدفاع إن القوات مستعدة للانتشار في مينيسوتا في حالة قيام الرئيس دونالد ترامب بتفعيل قانون التمرد، وهو قانون نادر الاستخدام يعود إلى القرن التاسع عشر ويسمح له بتوظيف قوات الخدمة الفعلية في إنفاذ القانون.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من تهديد ترامب بإرسال قوات الجيش إلى مينيسوتا لقمع الاحتجاجات ضد الحملة التي تقوم بها إدارته ضد الهجرة.