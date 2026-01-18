إعلان

رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي شكل من أشكال الإكراه

كتب : مصراوي

11:35 م 18/01/2026

أنطونيو كوستا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إنه بعد مشاورات مع الدول الأعضاء نؤكد على الوحدة في دعم الدنمارك وجرينلاند والتضامن معهما.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن فرض الرسوم الجمركية من شأنه تقويض العلاقات الأمريكية الأوروبية.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنهم مستعدون للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أي شكل من أشكال الإكراه، كما أنهم على استعداد لمواصلة الحوار البناء مع الولايات المتحدة في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أنه قرر الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس خلال أيام نظرا لأهمية التطورات ولتعزيز التنسيق.

قال مسؤول أوروبي، اليوم الأحد، إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يعتزم عقد قمة استثنائية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على خلفية النزاع بشأن جرينلاند، مع اعتبار يوم الخميس القادم موعدا محتملا للقمة.

ورغم أن الموعد لم يُحدد بشكل نهائي، فمن الواضح أن القمة ستُعقد.

وذكر كوستا أن مشاوراته مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول التوترات الأخيرة المتعلقة بجرينلاند أظهرت أن فرض رسوم جمركية سيقوض العلاقات عبر الأطلسي ويتعارض مع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا الدنمارك جرينلاند فرض الرسوم الجمركية العلاقات الأمريكية الأوروبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2025
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
أخبار مصر

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد قمة بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية بسبب جرينلاند
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد قمة بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية بسبب جرينلاند
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025