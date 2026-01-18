وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إنه بعد مشاورات مع الدول الأعضاء نؤكد على الوحدة في دعم الدنمارك وجرينلاند والتضامن معهما.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن فرض الرسوم الجمركية من شأنه تقويض العلاقات الأمريكية الأوروبية.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنهم مستعدون للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أي شكل من أشكال الإكراه، كما أنهم على استعداد لمواصلة الحوار البناء مع الولايات المتحدة في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أنه قرر الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس خلال أيام نظرا لأهمية التطورات ولتعزيز التنسيق.

قال مسؤول أوروبي، اليوم الأحد، إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يعتزم عقد قمة استثنائية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على خلفية النزاع بشأن جرينلاند، مع اعتبار يوم الخميس القادم موعدا محتملا للقمة.

ورغم أن الموعد لم يُحدد بشكل نهائي، فمن الواضح أن القمة ستُعقد.

وذكر كوستا أن مشاوراته مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول التوترات الأخيرة المتعلقة بجرينلاند أظهرت أن فرض رسوم جمركية سيقوض العلاقات عبر الأطلسي ويتعارض مع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".