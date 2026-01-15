أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن قاذفات القنابل بعيدة المدى في الولايات المتحدة كانت في حالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية في إيران إذا لزم الأمر.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه يبدو أن هذا التأهب قد توقف اعتبارا من بعد ظهر يوم الأربعاء.

ويمتلك الجيش الأمريكي، ثلاث مدمرات مزودة بصواريخ في منطقة الشرق الأوسط حاليا، بما في ذلك حاملة الطائرات "روزفلت" التي دخلت البحر الأحمر في الأيام الأخيرة، وفقًا لما صرح به مسؤولون عسكريون يوم الأربعاء.

وأكد مسؤولون في البنتاجون وجود غواصة واحدة على الأقل مزودة بصواريخ في المنطقة.

وقدم البنتاجون مجموعة واسعة من الخيارات للرئيس ترامب، تشمل استهداف البرنامج النووي الإيراني ومواقع الصواريخ الباليستية.

في المقابل، رجح مسؤولون أن تكون خيارات أخرى مثل الهجوم الإلكتروني أو توجيه ضربة تستهدف جهاز الأمن الداخلي الإيراني الذي يستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين هي الأكثر احتمالية، مضيفين أن أي هجوم سيقع خلال أيام على الأقل وقد يثير ردا إيرانيا قويا.