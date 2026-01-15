إعلان

وسط مخاوف من ضرب إيران.. السفارة الأمريكية في إسرائيل تحث موظفيها توخي الحذر

كتب : مصراوي

02:13 ص 15/01/2026

أمريكا وإسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

وجهت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل نصائح لموظفيها والأمريكيين في إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران.

قال بيان للسفارة صدر في الساعات الأولى من صباح الخميس، إنه نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة، تكرر السفارة الأمريكية في القدس نصائحها المعتادة لموظفيها وجميع المواطنين الأمريكيين في إسرائيل بضرورة توخي الحذر واتخاذ تدابير أمنية شخصية سليمة.

وأضاف البيان: "نحث جميع المسافرين على مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولعائلاتهم".

وأوضحت السفارة: "قد تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، وتساعدكم الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقا".

وأشارت إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع البعثة الأمريكية، أو عدد موظفيها، أو عملياتها، وتستمر الخدمات القنصلية كالمعتاد.

واتخذت دول أوروبية إجراءات بإغلاق السفارات أو سحب الدبلوماسيين من إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أواخر العام الماضي.

وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة بتوجيه ضربات لإيران إن قتلت المحتجين.

وأعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء تلقيه معلومات بشأن توقف القتل في المظاهرات التي تجتاح مدنا إيرانية عدة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا وإسرائيل أمريكا إسرائيل السفارة الأمريكية في إسرائيل ضرب إيران شن هجوم على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
لاميتا فرنجية بفستان جريء ونسرين طافش محتشمة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

لاميتا فرنجية بفستان جريء ونسرين طافش محتشمة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
نصائح طبية

دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان