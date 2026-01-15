

وكالات

وجهت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل نصائح لموظفيها والأمريكيين في إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران.

قال بيان للسفارة صدر في الساعات الأولى من صباح الخميس، إنه نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة، تكرر السفارة الأمريكية في القدس نصائحها المعتادة لموظفيها وجميع المواطنين الأمريكيين في إسرائيل بضرورة توخي الحذر واتخاذ تدابير أمنية شخصية سليمة.

وأضاف البيان: "نحث جميع المسافرين على مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولعائلاتهم".

وأوضحت السفارة: "قد تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، وتساعدكم الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقا".

وأشارت إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع البعثة الأمريكية، أو عدد موظفيها، أو عملياتها، وتستمر الخدمات القنصلية كالمعتاد.

واتخذت دول أوروبية إجراءات بإغلاق السفارات أو سحب الدبلوماسيين من إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أواخر العام الماضي.

وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة بتوجيه ضربات لإيران إن قتلت المحتجين.

وأعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء تلقيه معلومات بشأن توقف القتل في المظاهرات التي تجتاح مدنا إيرانية عدة، وفقا لسكاي نيوز.