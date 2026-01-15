

وكالات

أكدت السفارة الأمريكية في قطر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أنه في الوقت الحالي لم يطرأ أي تغيير على طاقم السفارة وخدماتها.

ونصحت السفارة الأمريكية في قطر، موظفيها بتوخي مزيد من الحذر والحد من التنقل غير الضروري إلى قاعدة العديد الجوية، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن موقع "فلايت ردار "24، أكد أن 6 طائرات عسكرية أمريكية أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقال الموقع المتخصص في تتبع الطائرات، الأربعاء،: "إنه تصدر قائمة رحلاتنا الأكثر تتبعًا في الوقت الحالي، أن ست طائرات KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية تغادر قاعدة العديد القطرية".

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، بان الطائرات الأمريكية أقلعت للتزويد بالوقود من قاعدة العديد الجوية في قطر.