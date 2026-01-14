إعلان

مسؤولون أوروبيون يكشفون موعد الهجوم الأمريكي على إيران

كتب : محمود الطوخي

06:31 م 14/01/2026

الولايات المتّحدة و إيران

رجح مسؤولون أوروبيون، الأربعاء، أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران "خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وتتزامن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لوكالة "رويترز"، مع تأكيد مسؤول أمريكي بدء سحب بعض الأفراد من قواعد رئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس دونالد ترمب.

وصرح مسؤول إسرائيلي، بأن ترامب اتخذ قرارا بالتدخل على ما يبدو، رغم عدم اتضاح النطاق والتوقيت بدقة.

وأكدت قطر أن عمليات السحب من قاعدة "العديد" الجوية وهي أكبر قاعدة أمريكية بالمنطقة تتم "استجابة للتوترات الإقليمية الحالية".

وأوضح ثلاثة دبلوماسيين أنه تم إبلاغ أفراد بالمغادرة، رغم عدم رصد نقل جماعي للأعداد الكبيرة كما حدث قبل الضربة الإيرانية العام الماضي.

وتأتي هذه التحركات عقب تحذير مسؤول إيراني كبير لدول الجوار من أن طهران ستضرب القواعد الأمريكية إذا شنت واشنطن هجوما، في محاولة لردع التدخل الأمريكي لدعم المتظاهرين.

