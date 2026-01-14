أعلن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، تمديد مراقبة هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية وحق الرد عليها.

وعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد آلية رصد وتقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك حتى 15 يوليو المقبل، في إطار بند جدول الأعمال تحت عنوان "صون السلم والأمن الدوليين".