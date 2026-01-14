ردا على ترامب.. الدنمارك تعلن زيادة عدد الجنود في جرينلاند

وكالات

قال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن، الأربعاء، إن بلاده ستواصل تعزيز وجودها العسكري في إقليم جرينلاند، مع الاستمرار في الحوار والتنسيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عقب انتقادات أمريكية لكوبنهاجن بدعوى إهمال الدفاع عن الإقليم القطبي المتمتع بالحكم الذاتي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بولسن قوله، في بيان صدر قبل ساعات من اجتماع مرتقب في البيت الأبيض يضم مسؤولين من جرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة لبحث مستقبل الإقليم: "سنواصل تعزيز وجودنا العسكري في جرينلاند، لكننا سنركز أيضا بشكل أكبر داخل حلف شمال الأطلسي على زيادة المناورات وتعزيز حضور الحلف في منطقة القطب الشمالي".

وأضاف وزير الدفاع الدنماركي أن بلاده تجري "حوارا مستمرا مع حلفائها بشأن أنشطة جديدة ومعززة خلال عام 2026"، في إشارة إلى تصاعد الاهتمام الأمني والعسكري بالمنطقة القطبية في ظل التوترات الدولية المتزايدة.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي الأمريكي.

وكتب ترامب الأربعاء على منصته تروث سوشيال: "تحتاج الولايات المتحدة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي. وهذا أمر حيوي لـ "القبة الذهبية" التي نبنيها. ينبغي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يقود الجهود كي نحصل عليها. إذا لم نفعل ذلك، فستفعل روسيا أو الصين، وهذا لن يحدث".

وتابع ترامب: "عسكريًا، لولا القوة الهائلة للولايات المتحدة—والتي بنيتُ جزءًا كبيرًا منها خلال ولايتي الأولى، وأرفعها الآن إلى مستوى جديد وأعلى من ذلك—لما كان الناتو قوةً فعّالة أو رادعًا… ولا حتى قريبًا من ذلك! هم يعرفون ذلك، وأنا أعرفه أيضًا".

وأشار ترامب في منشوره: "يصبح الناتو أشد بأسًا وأكثر فاعلية عندما تكون جرينلاند في يد الولايات المتحدة. وأيّ شيءٍ أقل من ذلك غير مقبول".