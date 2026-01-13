وكالات

حذرت نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش، من أن السويد قد تصبح هدفا ذا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة بعد جرينلاند بسبب احتياطياتها للمعادن النادرة.

وفي معرض حديثها خلال مؤتمر صحفي عن أهمية تعزيز صناعة التعدين، حذرت بوش من أن موارد السويد المعدنية قد تجتذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما قد يجعل البلاد هدفا ذا أولوية بعد جرينلاند.

وأشارت إلى أن المعادن والعناصر الأرضية النادرة تعد جزءا مهما من التكنولوجيا الحديثة، وأنه في ظل سيطرة الصين منذ فترة طويلة على هذه السوق، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يزيد من استقلاليته فيها.

وأكدت أن السويد تلعب دورا مهما في في ذلك كون أرضها تحتوي على 7 من أصل 17 من المعادن الأرضية النادرة.

وقالت بوش: "لذلك، يجب أن نقرر بأنفسنا كيفية إدارت هذه الموارد، أريد أن يكون من الصعب إخضاع السويد، وأن يكون من الصعب على قادة مثل دونالد ترامب أو شي جين بينج السيطرة على السويد".

وأضافت: "نجد أنفسنا الآن في موقف حيث القوة هي ما يهم، ويجب على السويد ألا تسمح لنفسها بأن تصل إلى موقف حيث ليس بوسعها إلا التعليق على تطورات الوضع الدولي، نحن بحاجة للتأكد من أن بلدنا يمتلك أقوى ما يمكن من عناصر القوة، وجزء من ذلك هو الاستخدام الرشيد لموارد المواد الخام المتوفرة لدينا".

وأشارت إلى أن حكومة السويد تخطط لكشف النقاب عن استراتيجية "أكثر جذرية" لصناعة المعادن في البلاد، مع التركيز على تعزيز أمن الإمدادات والاستقلالية.

وقالت: "نحن بحاجة إلى البدء في التفكير في اتجاه أكثر راديكالية، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تغزو الآن بعض الدول وتدعي السيطرة على كل شيء".

ولم يتفق رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مع شريكه في الحكومة حول وجود "الخطر الخارجي"، معتبرا أنه "أمر جيد بشكل عام أن يكون هناك اهتمام بالمعادن السويدية".

وقال إن السويد بحاجة إلى مراقبة المواد الخام المتوفرة لديها والتأكد من أنها تستطيع استخدامها والتحكم فيها، وأضاف: "هذا أمر مهم، لكن بخلاف ذلك لا أرى مثل هذه المخاطر".

وأمس الاثنين حذر وزير الدفاع السويدي بول جونسون في تصريحات صحفية من أن موقف إدارة ترامب من جرينلاند يخلق حالة من عدم اليقين في حلف "الناتو"، وفقا لروسيا اليوم.