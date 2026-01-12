إعلان

طائرات أمريكية بالقرب من المجال الجوي الإيراني.. هل اقتربت الضربة العسكرية لـ طهران؟

كتب : مصراوي

03:40 ص 12/01/2026

طائرة حربية أمريكية

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن طائرات أمريكية تحلق بالقرب من المجال الجوي الإيراني، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.

ووفق ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، فقد ازداد عدد الطائرات الأمريكية قرب المجال الجوي الإيراني، إذ شوهدت طائرات أمريكية تحلق في محيطه.

وأضافت القناة، أن عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R وقاذفات من طراز B-52 أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وعقب إشارة بثها البيت الأبيض مساء الأحد، أقلعت خلال الساعات الأخيرة عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات B-52، من قاعدة العديد الجوية الواقعة جنوب غرب الدوحة، عاصمة قطر.

كان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق منشورا جاء فيه:"حفظ الله قواتنا، حفظ الله أمريكا وما زلنا في البداية".

وأرفق المنشور بصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي رئاسته، مع عبارة بارزة: "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع حاد في طلبات مطاعم البيتزا القريبة من مبنى البنتاجون، وهو مؤشر تستخدمه منصة "دوج فايت" للتكهن بإمكانية شن هجمات وشيكة.

في وقت سابق من اليوم، صرّح مسؤول أمريكي لموقع "بوليتيكو" الإخباري قائلا: "لا توجد حاليا أي تحركات كبيرة للقوات أو الأصول الأمريكية في الشرق الأوسط، والفرصة المتاحة للرئيس لاتخاذ قرار قصيرة"، وفقا لسكاي نيوز.

