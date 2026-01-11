إعلان

بعد هزيمتها في الانتخابات.. رئيسة هندوراس تأمر بإعادة فرز الأصوات وتسعى للقاء ترامب

كتب : مصراوي

10:39 م 11/01/2026

شيومارا كاسترو

(د ب أ)

أمرت رئيسة هندوراس، شيومارا كاسترو، بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، والتي فاز بها ناصري "تيتو" عصفورة، المرشح المحافظ المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت كاسترو في بيان أن من أسباب قرارها رفض المجلس الانتخابي فرز 4774 بطاقة انتخابية، وكذلك رفضه النظر في 292 طعنا.

وأشارت إلى أن قرارها حظي بدعم 69 نائبا من أعضاء الكونجرس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ودعت كاسترو ترامب إلى لقاء أو محادثة هاتفية "لمناقشة الوضع الانتخابي في هندوراس بمسؤولية واحترام متبادل وشفافية"، وفق منشور على منصة "إكس" يوم السبت.

وكانت إدارة شؤون نصف الكرة الغربي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في وقت سابق على "إكس" إن "محاولات قلب نتائج الانتخابات في هندوراس بطريقة غير قانونية سيكون لها عواقب وخيمة"، مضيفة أنها تتطلع للعمل مع عصفورة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعلان فوز عصفورة، وهو قطب في مجال البناء، في الانتخابات الرئاسية بهندوراس يوم 24 ديسمبر الماضي، بفارق ضئيل بعد عملية فرز طويلة وفوضوية.

وهزم عصفورة سلفادور نصرالله، وهو شخصية تلفزيونية، قدم لاحقا طعنا على النتائج. واستغرقت السلطة الانتخابية أكثر من ثلاثة أسابيع لإعلان النتيجة.

ورفضت ثماني دول في أمريكا اللاتينية، بينها الأرجنتين وبيرو والإكوادور وكوستاريكا وبوليفيا، قرار كاسترو، معتبرة أنه يتجاهل السلطة الانتخابية ويقوض المؤسسات الديمقراطية.

وفي بيان مشترك، دعت هذه الدول إلى انتقال سلمي للسلطة وحوار وطني.

