وسط تدهور العلاقات.. البرازيل تعتزم التوقف عن رعاية السفارة الأرجنتينية في فنزويلا

كتب : مصراوي

09:56 م 11/01/2026

تدهور العلاقات بين برازيليا وبوينس آيرس

وكالات

تعتزم البرازيل التوقف عن رعاية سفارة الأرجنتين ومصالحها الدبلوماسية في كاراكاس مع تدهور العلاقات بين برازيليا وبوينس آيرس، وفقا لمصادر مطلعة بشكل مباشر على هذا الأمر.

وأفاد أحد المصادر بأن هذه القرار قد يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مصدر آخر إن البرازيل أخطرت كل من الأرجنتين وفنزويلا بقرارها، وأضاف أن البرازيل ستواصل رعاية سفارة بيرو ومصالحها في فنزويلا.

وتأتي هذه الخطوة المقترحة في أعقاب هجمات استمرت لأيام شنها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وأنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صوروا البرازيل على أنها فافيلا أو أحياء فقيرة شاسعة، وانتقدوا علاقة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، واصفين كليهما بأنهما حاكمان مستبدان.

وأشار أحد المصادر إلى أن إيطاليا قد ترعى سفارة الأرجنتين في كاراكاس، ولم ترد وزارة الخارجية البرازيلية ووزارة الإعلام الفنزويلية ووزارة الخارجية الإيطالية فورا على طلبات منفصلة للتعليق.

