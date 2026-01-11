وكالات

أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن اليوم الأحد أن وزير خارجيتها لارس لوكه راسموسين، سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإجراء محادثات بشأن جرينلاند الأسبوع المقبل، وذلك في ظل سعي الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على الجزيرة.

وقالت فريدريكسن خلال مؤتمر حزبي، وفقا لوكالة أنباء "ريتزاو": "إننا نقف عند مفترق طرق"، دون أن تحدد مكانا أو موعدا دقيقا للاجتماع.

وكان روبيو قد ذكر سابقا أنه يخطط للقاء ممثلين دنماركيين الأسبوع المقبل بعد أن طلبت الدنمارك وجرينلاند إجراء محادثات مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

وتتمتع جرينلاند، التي يسكنها أقل من 57 ألف نسمة ويغطي الجليد نحو أربعة أخماس مساحتها، بحكم ذاتي واسع، لكنها تتبع رسميا مملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحذرت فريدريكسن من أنه إذا أدارت الولايات المتحدة ظهرها للتعاون داخل حلف الناتو من خلال تهديد أحد الحلفاء، فحينئذٍ "سيتوقف كل شيء".

وقد كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته الطويلة في "امتلاك" جرينلاند خلال الأيام الأخيرة، ولم تستبعد إدارته استخدام القوة العسكرية لبسط السيطرة، مستشهدة بالمصالح الأمنية وما تعتبره تهديدا صينيا وروسيا في المنطقة.