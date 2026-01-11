سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا استهدافات قسد في حلب إلى 24 قتيلا

أعلنت مديرية الصحة بمدينة حلب، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للأحياء السكنية في المدينة منذ الثلاثاء الماضي إلى 24 قتيلا و129 مصابا.

في الوقت نفسه، أكد المحافظ عزام الغريب عودة الاستقرار "التدريجي والمتسارع" لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وأوضح الغريب عبر منصة "إكس" أن الوحدات المعنية تواصل انتشارها لضبط الأمن، مشددا على أن حلب "تجاوزت مرحلة القلق" وتمضي نحو ترسيخ الاستقرار وعودة النشاط الاقتصادي.

وجاءت تصريحات الغريب، بعد إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري أمس السبت، وقف العمليات العسكرية في الحيين وتأمين عودة الأهالي بعد تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام.

وأنهت الجهات المختصة وجود مسلحي "قسد" بترحيل المتحصنين منهم في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة بعد سحب أسلحتهم، وذلك بعد فترة استخدم فيها التنظيم الحيين منطلقا للاعتداء على نقاط الجيش والمدنيين، ما استدعى ردا عسكريا وإجلاء السكان عبر ممرات آمنة.