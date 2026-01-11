إعلان

سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا استهدافات قسد في حلب إلى 24 قتيلا

كتب : محمود الطوخي

01:29 م 11/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية الصحة بمدينة حلب، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للأحياء السكنية في المدينة منذ الثلاثاء الماضي إلى 24 قتيلا و129 مصابا.

في الوقت نفسه، أكد المحافظ عزام الغريب عودة الاستقرار "التدريجي والمتسارع" لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وأوضح الغريب عبر منصة "إكس" أن الوحدات المعنية تواصل انتشارها لضبط الأمن، مشددا على أن حلب "تجاوزت مرحلة القلق" وتمضي نحو ترسيخ الاستقرار وعودة النشاط الاقتصادي.

وجاءت تصريحات الغريب، بعد إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري أمس السبت، وقف العمليات العسكرية في الحيين وتأمين عودة الأهالي بعد تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام.

وأنهت الجهات المختصة وجود مسلحي "قسد" بترحيل المتحصنين منهم في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة بعد سحب أسلحتهم، وذلك بعد فترة استخدم فيها التنظيم الحيين منطلقا للاعتداء على نقاط الجيش والمدنيين، ما استدعى ردا عسكريا وإجلاء السكان عبر ممرات آمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات سوريا الديمقراطية ضحايا استهدافات قسد سوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
هل رأى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج ؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

هل رأى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج ؟.. عالم أزهري يوضح
وفاة الفنان السوري أحمد مللي بعد مروره بأزمة صحية
زووم

وفاة الفنان السوري أحمد مللي بعد مروره بأزمة صحية
أيهما أكثر كفاءة؟.. الفرق بين عداد الكهرباء 220 الأحادي و380 الثلاثي
أخبار مصر

أيهما أكثر كفاءة؟.. الفرق بين عداد الكهرباء 220 الأحادي و380 الثلاثي
"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها
زووم

"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران