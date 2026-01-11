إعلان

عبد العاطي يؤكد رفض مصر أي كيانات موازية في الصومال

كتب : مصراوي

11:05 ص 11/01/2026

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد عبد العاطي، بعمق العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة لهما، خاصة مع قرب افتتاح بنك مصر في الصومال، وهو ما سيكون له أثر مهم في تيسير المعاملات التجارية بين مصر والصومال.

وشدد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكدًا الرفض التام وإدانة مصر لأي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض كيانات موازية أو خلق واقع سياسي جديد خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، مستعرضاً التحركات المصرية الرامية لدعم الصومال الشقيق والتي أفضت إلى صدور بيان عابر للأقاليم لـ23 دولة ومنظمتين دوليتين وعقد جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق والتحرك الجماعي للتأكيد على وحدة وسيادة الصومال

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم لبناء المؤسسات الصومالية وجهود إرساء الأمن واستقرار وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للهجمات الإرهابية واجتثاث جذور الإرهاب.

كما أكد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في الصومال، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كافي ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الصومال منظمة التعاون الإسلامي

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025
احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك
إسرائيل تعد خططا لعملية هجومية جديدة في قطاع غزة.. ما موعدها؟
لماذا يضع ترامب جرينلاند نصب عينيه ويسعى للسيطرة عليها؟
