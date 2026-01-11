كشفت شهادة نشرتها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، السبت، عن استخدام القوات الأمريكية "سلاحا غامضا" تسبب في نزيف وتقيؤ وشلل حركي بين الحراس، خلال عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في هجوم وصفه شاهد عيان بـ "المجزرة التكنولوجية".

ونقلت الشهادة عن أحد حراس مادورو تفاصيل "ليلة الرعب"، حيث تعطلت أنظمة الرادار فجأة، قبل أن تظهر 8 مروحيات لإنزال 20 جنديا أمريكيا فقط، تمكنوا من القضاء على مقاومة مئات المقاتلين باستخدام تكنولوجيا غير مسبوقة.

ووصف الحارس لحظة استخدام السلاح الغامض قائلا: "أطلقوا شيئا يشبه موجة صوتية مكثفة للغاية، شعرت وكأن رأسي ينفجر من الداخل"، مشيرا إلى أن الآثار كانت فورية: "بدأنا جميعا بالنزيف من الأنف، وبعضنا تقيأ دما، وسقطنا عاجزين عن الحركة".

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض على الشهادة عبر منصة "إكس" بعبارة: "توقف عما تفعله واقرأ هذا"، دون تأكيد رسمي لطبيعة السلاح.

Stop what you are doing and read this…

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/v9OsbdLn1q — Karoline Leavitt (@PressSec) January 10, 2026

ورجح مصدر استخباراتي لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية استخدام تكنولوجيا "أسلحة الطاقة الموجهة" القادرة على إحداث أعراض مشابهة.

وحذّر الحارس، الدول اللاتينية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمكسيك، قائلا: "لا تعبث مع العم سام.. ما حدث هنا سيغير الكثير".