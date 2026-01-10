إعلان

الأرجنتين تؤجل نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.. ما القصة؟

كتب : محمود الطوخي

11:29 م 10/01/2026

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

كشفت القناة 12 العبرية، عن تأجيل مراسم نقل السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس، التي كان من المقرر إقامتها في "يوم الاستقلال" على خلفية توترات غير مسبوقة بين البلدين بسبب أنشطة شركة طاقة إسرائيلية في جزر "فوكلاند" (مالفيناس) المتنازع عليها.

وذكرت القناة العبرية، أن الأزمة اندلعت بسبب حصول شركة "نافيتاس" الإسرائيلية على امتياز من حكومة جزر فوكلاند للقيام بأعمال حفر وتطوير في المنطقة بتكلفة تقدر بـ 1.8 مليار دولار، لإنتاج 32 ألف برميل نفط يوميا؛ وهي خطوة تعتبرها بوينس آيرس "خطا أحمر" و"سرقة لمورد طبيعي يخصها"، كونها تعتبر الجزر أرضا تحتلها بريطانيا.

وأكدت مصادر مقربة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، شعوره بـ "خيبة أمل شخصية" من الموقف الإسرائيلي، متسائلا: "هذه ليست الصداقة الحقيقية، أين تجلت الشراكة؟"، مشيرة إلى أن الأزمة قد تهدد مجمل العلاقات التي توطدت منذ انتخابه.

في المقابل، كان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أصدر بيانا الشهر الماضي أعرب فيه عن تعاطفه مع الشعب الأرجنتيني، لكنه أوضح أن الحكومة لا تملك القدرة على منع أنشطة شركة مدرجة في البورصة.

وعلّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير، مؤكدة على أن الأرجنتين بقيادة ميلي تعد من أقرب أصدقاء إسرائيل، وأن الحوار مستمر لمناقشة هذه القضية الحساسة.

