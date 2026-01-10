الخارجية الباكستانية تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

إسلام أباد- (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم السبت، إنه لدواعي السلامة والأمن، تم توجيه تحذير إلى المواطنين الباكستانيون بتجنب جميع أنواع السفر غير الضروري إلى إيران، وذلك حتى تتحسن الظروف، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية."

وحث البيان الباكستانيين المقيمين حاليًا في إيران على التحلي بالحذر الشديد، واليقظة، وتقليل السفر غير الضروري، والبقاء على اتصال منتظم مع البعثات الباكستانية وسفارة باكستان في العاصمة طهران.

ويأتي البيان بعدما هزت إيران أمس الأول الخميس، أكبر مظاهرات ضد الحكومة الإيرانية منذ انطلاق الموجة الحالية من الاحتجاجات في نهاية العام الماضي، التي ثارت بسبب اضطراب شديد في سعر صرف العملات الأجنبية.

وفي رد فعل على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، علقت السلطات الإيرانية إمكانية الوصول لشبكة الإنترنت، ووردت أنباء عن مقتل العديد من الأشخاص بعدما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين.