وكالات

أدانت وزارة الخارجية العُمانية، الهجوم الإسرائيلي الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة تضامن سلطنة عُمان مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، عن تضامن سلطنة عُمان مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مستنكرا الهجوم الغاشم الذي شنّته إسرائيل على الأراضي القطرية.

وأكدت أن جرائم الاغتيالات السياسية والغدر التي تمارسها إسرائيل يعد انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وخرقٍ فاضحٍ لسيادة الدول.

نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وفي المقابل، أكد مصدر قيادي في حماس لقناة "الجزيرة" أن الوفد المفاوض للحركة في الدوحة تعرّض بالفعل للقصف الإسرائيلي أثناء الاجتماع، موضحًا أن النقاش كان يدور حول المبادرة الأمريكية لكن القيادي أكد أيضًا نجاة الوفد بالكامل من محاولة الاغتيال.