متظاهرون يلعبون كرة القدم بـ"رأس نتنياهو".. فيديو

11:58 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

أرشيفية

كتب- عبدالله محمود:

نظّم ناشطون أمريكيون متضامنين مع القضية الفلسطينية، مظاهرة حاشدة في شوارع نيويورك احتجاجًا على استمرار حرب الابادة في غزة وعملية التجويع الممنهجة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه خلال المظاهرة التي أقيمت أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس الأحد، قبل أيام قليلة من افتتاح الجمعية العامة، أقدم المتظاهرون على ركل كرة قدم تشبه رأس رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو احتجاجًا على إصراره استمرار حرب في غزة.

وأكدت القناة العبرية، أن الوقفة الاحتجاجَية نُظِّمَت من قِبَل المجموعة الفنية الشهيرة الأمريكيةٌ "إنديكلاين"، وأما صورةُ رأسِ نتنياهو، فقد ابتكرها الفنانُ الإسبانيُّ يوجينيو مارينو، المتخصصُ في الأعمالِ الفنيةِ السياسيةِ الصريحة.

وجاء في البيان الصادر عن المجموعة، أن اللعبة أُقيمت لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، مؤكدين أن "ناشطون ومواطنون"، من يهود وفلسطينيين، شاركوا في الاحتجاج لجذب انتباه العالم إلى ما يحدث في القطاع.

مظاهرات نيويورك القضية الفلسطينية
