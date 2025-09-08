إعلان

وزير الخارجية الهولندي الجديد: سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفارة المصرية

09:33 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية المصري والهولندي

وكالات

تلقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً اليوم من دافيد فان فييل وزير خارجية هولندا الجديد، حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الهولندي على توليه منصبه الجديد، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى بشأن التطورات في قطاع غزة.

استعرض الوزيران الأوضاع الكارثية فى قطاع غزة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره الهولندي على الجهود المصرية والقطرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية مما أدى إلى تدهور كارثى غير مسبوق للوضع الإنسانى وصولاً إلى المجاعة، رغم وجود 5000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية على الحدود، مشدداً على مسئولية المجتمع الدولى لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء.

كما تطرق الاتصال الى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الوزير الهولندى حرصه البالغ على تطوير العلاقات مع مصر، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للسفارات الأجنبية ومنها السفارة المصرية.

