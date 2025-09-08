مسؤول أمريكي: ديرمر بحث مع ويتكوف وكوشنر مقترح واشنطن لإنهاء حرب غزة

وكالات

قال مسؤول أمريكي، لموقع أكسيوس، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رئيس فريق التفاوض رون ديرمر، بحث مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، مقترح واشنطن لصفقة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

ومساء أمس قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إنها تلقت عبر الوسطاء أفكارا من الطرف الأمريكي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعربت حماس، عن ترحيبها بأي تحرك يساعد الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة استعدادها للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح كل الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب.

وأبدت حماس، جاهزيتها للتفاوض لإطلاق الأسرى مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل وتشكيل لجنة مستقلين لإدارة القطاع، مضيفة "ينبغي تقديم ضمانة بالتزام العدو علنا وصراحة بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة".

وأكدت حماس، أنها على اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير الأفكار المقدمة من الجانب الأمريكي لاتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة البث العبرية، بأن إسرائيل منحت الضوء الأخضر للمقترح الأمريكي بشأن اتفاق الأسرى.