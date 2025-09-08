صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب مسيرة حوثية

وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في منطقة صحراء الخليل والبحر الميت، للتحذير من تسلل مسيرة دقيقة في الأجواء الإسرائيلية.

وقالت يسرائيل هيوم، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت قرار اليوم الإثنين، بإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون، عقب تسلل المسيرة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الطائرة المسيرة حلقت منذ 25 دقيقة في الأجواء الإسرائيلية من دون أن يتم إسقاطها.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية، تنفيذ سلاح الجو لليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة بـ 3 طائرات مسيّرة.