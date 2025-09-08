إسبانيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، استدعائها لسفيرها من إسرائيل للتشاور، وذلك بعد اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر للحكومة الإسبانية بمعاداة السامية بسبب تدابيرها الجديدة ضد السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وذكر ساعر في بيان أن الحكومة تستغل هذه التدابير لصرف انتباه الرأي العام عن فضائح الفساد.

وفي سياق أخر، قالت الحكومة الإسبانية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حظرت دخول اثنين من أعضاء الحكومة الإسبانية إلى إسرائيل، الأمر الذي رأته مدريد غير مقبول، ورفضت اتهامات إسرائيل لها بمعاداة السامية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن صباح اليوم، أن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل، مؤكدًا أنه يجب العمل من أجل أن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي اليوم: "كل ما فعلناه حتى الآن لم يفلح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني"، معلنًا أن الحكومة قررت إغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية.

كما قررت الحكومة الإسبانية إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، مضيفًا "سنمنع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية قررت زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة، كما قررت زيادة مساهمتها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ10 ملايين يورو (11.7 مليون دولار).