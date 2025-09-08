زعمت نجاحه بنسبة 100%.. روسيا تعلن عن لقاح جديد للسرطان |تفاصيل

وكالات

تصدرت روسيا عناوين الصحف العالمية عقب إعلان لقاح جديد للسرطان "إنتروميكس"، وزعم المركز الوطني الروسي للأبحاث الطبية الإشعاعية أن الدراسات، التي أجراها بالاشتراك مع معهد إنجلهارت للبيولوجيا الجزيئية، أثبتت فعاليته بنسبة 100% في المرحلة الأولى.

وقالت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" خلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2025، إن دواء "إنتيروميكس" المُركّب بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (M-RNA) اجتاز بنجاح التجارب السريرية، التي أثبتت سلامته وفعاليته العالية، وفق ادعائها.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أرسلت الهيئة الفيدرالية للأدوية واللقاحات (FMBA) وثائق إلى وزارة الصحة الروسية للحصول على إذن الاستخدام السريري للدواء الجديد.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأنه تم تطوير لقاح "إنتروميكس" بالاعتماد على تقنية (mRNA) المستخدمة سابقًا في لقاحات كوفيد-19، ويهدف اللقاح الجديد إلى تحفيز الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها.

وقالت صحيفة "جازيتا.رو" الروسية، إن العلماء أدعوا أن اللقاح يُقلل حجم الأورام ويُبطئ نموها، وهو آمن حتى عند استخدامه عدة مرات، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير الدواء لكل مريض بما يتناسب مع الحمض النووي الريبوزي في جسم الإنسان.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي"، أن اللقاح حقق نجاحًا بنسبة 100% في التجارب السريرية، قائلة إن اللقاح لم يثبت سلامته فحسب، بل أظهر أيضًا قدرات قوية في مكافحة الأورام، بحسب الرواية الروسية. وسيكون مجال تطبيق "إنتروميكس" الأول علاج سرطان القولون والمستقيم.

وقالت قناة "إنديا تي في"، إنه بخلاف العلاجات التقليدية كالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، يستخدم "إنتروميكس" نهجًا فريدًا، فهو يجمع بين 4 فيروسات غير ضارة، مُعاد هندستها لمطاردة الخلايا السرطانية وتدريب جهاز المناعة في الجسم على مكافحتها.

ووفقًا للرواية الروسية، فإن المرحلة الأولى من التجارب، التي شملت 48 متطوعًا، أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في السمية، فيما بينت الدراسات ما قبل السريرية نتائج واعدة من إبطاء نمو الأورام إلى تراجعها الكامل في بعض الحالات. لكنها نتائج أولية، إذ تركز المرحلة الأولى على تقييم السلامة والجرعات، فيما يتطلب إثبات الفعالية إجراء تجارب أوسع في المرحلتين الثانية والثالثة.