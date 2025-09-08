إعلان

صخرة تُنهي حياة شاب في دار السلام بسوهاج

04:28 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

جثة - أرشفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر سقوط صخرة جبلية عليه بناحية قرية أولاد يحيى بحري بدائرة مركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعو محمد أحمد السيد أحمد 30 عامًا، يقيم دائرة مركز شرطة المراغة، جثة هامدة ادعاء سقوط صخرة جبلية عليه شرق نجع عمار بقرية أولاد يحيى بحري.

جرى إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

