إعلام عبري: اشتباه بتسلل مسيرة إضافية إلى جنوبي إسرائيل

03:08 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

مسيرة

وكالات

قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن هناك اشتباهًا بتسلل مسيرة إضافية إلى جنوبي إسرائيل، وذلك بعد تمكن 3 مسيرات أُطلقت من اليمن من اختراق الأجواء الإسرائيلية قبل أن يتم إسقاطها.


وقبل قليل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، باعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن باتجاه منطقة ديمونا في صحراء النقب.


وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، انتهاء حادث تسلل مسيرة إلى منطقة ديمونا.


كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت مجددًا في النقب خشية تسلل مسيرات.


بينما قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن هناك تقارير عن انفجار مسيرة في منطقة مطار رامون جنوبي إسرائيل.


وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، إغلاق المجال الجوي في محيط مطار رامون بسبب الاشتباه بتسلل مسيرة.

تسلل مسيرة إسرائيل اختراق الأجواء الإسرائيلية
