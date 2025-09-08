إعلان

باكستان تجلي 25 ألف شخص من شرق البلاد في ظل مخاوف من ارتفاع منسوب الأنهار

12:46 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

ارتفاع منسوب الأنهار في باكستان

إسلام آباد- (أ ب)

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن رجال الإنقاذ المدعومين بقوات الجيش قاموا بإجلاء أكثر من 25 ألف شخص من مدينة بإقليم البنجاب بشرق البلاد خلال الليل، في ظل مخاوف من ارتفاع منسوب الأنهار.

وقال عرفان علي كاثيا المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب إن عمليات الإنقاذ في مدينة جلالبور بيروالا بدأت بصورة طارئة أمس الأحد، واستمرت طوال الليل. وبحلول صباح اليوم الاثنين، تم نقل نحو 25 ألف شخص من المناطق التي تواجه خطورة مرتفعة إلى أماكن أكثر أمنا.

وتأتي عمليات الإجلاء من المنطقة بعد يومين من انقلاب قارب إنقاذ في مياه الفيضانات في ضواحي المدينة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وألحقت الفيضانات حتى الآن الضرر بأكثر من 1 ,4 مليون شخص من 4100 قرية في 25 منطقة بإقليم البنجاب.

ارتفاع منسوب الأنهار باكستان رجال الإنقاذ
