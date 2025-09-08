البث العبرية: اجتماع لهيئة الأركان الإٍسرائيلية لبحث مسار الحرب بغزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس هيئة الأركان إيال زامير يقرر عقد اجتماع مع قادة هيئة الأركان لبحث تأثير استمرار الحرب في قطاع غزة على عناصر الجيش.



وقالت البث العبرية، إن اجتماع هيئة الأركان سيبحث ازدياد التوتر الاجتماعي والاقتصادي على خلفية استمرار الحرب.



وأمس الأحد، قال جنود إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجيش في حالة إرهاق بسبب استمرار الحرب وبعض الوحدات تعاني انخفاض الدافع للقتال.



وأضافوا أن المشكلات في الجيش تتزايد والقادة يواجهون صعوبة في فرض السلوك المهني على جنودهم، وفق تعبيرهم.