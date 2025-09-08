إعلان

في منطقة تنتشر فيها تجارة المخدرات.. مسلحون يحتجزون 70 جنديا من الجيش الكولومبي كرهائن

05:44 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

الجيش الكولومبي

وكالات

احتجز مسلحون 70 جنديا من الجيش الكولومبي كرهائن، في منطقة تنتشر فيها تجارة المخدرات غرب البلاد.

وأعلن الجيش الكولومبي، أن 72 جنديا، أخذوا كرهائن في مقاطعة كاوكا، وهي منطقة في جنوب غرب البلاد تسيطر عليها مجموعة مسلحة وتنتشر فيها تجارة المخدرات.

وقال مصدر عسكري، إن عملية احتجاز الجنود كرهائن وقعت بعد الظهر، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويُعد اختطاف عناصر الشرطة والجيش أمرا شائعا في المناطق الكولومبية الخارجة عن سيطرة الدولة.

وفي 27 أغسطس الماضي، أعلن وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، أن 34 جنديا كولومبيا احتجزوا رهائن في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة جنوبي البلاد، في المنطقة الأمازونية.

ولم يوضح الوزير متى سقط الجنود رهائن في أيدي متمردي هيئة الأركان المركزية، الفصيل المنشق عن حركة فارك "القوات المسلحة الثورية الكولومبية"، إثر توقيعها اتفاق سلام مع بوجوتا في 2016.

وأكد سانشيز، أن معارك دارت بين الجيش والمتمردين، أسفرت عن مقتل 10 من المتمردين وأسر 2 آخرين.

وأوضح الوزير، أن الجنود أسروا إثر العمل غير القانوني والإجرامي الذي يقوم به بعض الأشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية.

بعدها وفي 29 أغسطس، أعلن سانشيز، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 30 جنديا تعرضوا للخطف على أيدي مدنيين مسلحين في منطقة أدغال بجنوب شرق البلاد.

الجيش الكولومبي مسلحون يحتجزون 70 جنديا من الجيش الكولومبي تجارة المخدرات المخدرات كولومبيا
