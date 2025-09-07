واشنطن: هجوم روسيا على كييف يظهر عدم رغبتها في إنهاء الحرب دبلوماسيا

وكالات

المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج، الأحد، إن الضربة الأخيرة لروسيا على كييف تشير إلى عدم رغبتها في إنهاء الحرب دبلوماسيا.

وشنت روسيا، أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب، مستخدمة طائرات مسيّرة وصواريخ ضد العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وتصاعد دخان من سطح مبنى حكومي رئيسي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا هاجمت أوكرانيا بـ810 طائرات مسيّرة ووسائل خداعية.

وأكد يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، لوكالة أسوشيتد برس أن هجوم الأحد كان أكبر ضربة روسية بالطائرات المسيّرة منذ بدء الغزو الشامل. كما أطلقت روسيا 13 صاروخا من أنواع مختلفة.

وبحسب بيان القوات الجوية، تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط أو تحييد 747 طائرة مسيّرة و4 صواريخ. بينما سجلت إصابات مباشرة من 9 صواريخ و54 طائرة مسيّرة في 33 موقعا بأوكرانيا، وسقطت أجزاء من حطام الأهداف التي تم إسقاطها في 8 مواقع أخرى.

ورصد مراسلو وكالة أسوشيتد برس تصاعد عمود من الدخان من سطح مبنى مجلس الوزراء في كييف، دون أن يتضح فورا إن كان ناجما عن إصابة مباشرة أم عن حطام، الأمر الذي قد يشكل تصعيدا في الحملة الجوية الروسية التي كانت حتى الآن تتجنب المباني الحكومية وسط العاصمة.

ويعد المبنى مقرا لمجلس الوزراء الأوكراني ويضم مكاتب الوزراء. وأغلقت الشرطة محيطه فيما هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون في الهجوم.