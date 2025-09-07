الجيش الإسرائيلي يمنح قواته النظامية راحة استعدادًا لاحتلال مدينة غزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استبدل قوات اللواء السابع واللواء 188 بجنود من قوات الاحتياط.

وأشارت البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منح القوات النظامية قسطا من الراحة استعدادا لمعركة احتلال مدينة غزة، موضحة أن القوات النظامية ستجري تدريبات عسكرية قبل العودة إلى القتال في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تغيير اسم عملية "عربات جدعون 2" لتسويقها كخطوة جديدة في الحرب.

كما نقلت الصحيفة عن تقديرات للجيش، أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لا تزال تمتلك وتستخدم تقنيات مراقبة رغم مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب.

على صعيد متصل، قالت مصادر للصحيفة ذاتها، إن المؤسسة الدفاعية تأمل أن يشجع نسف مبان في غزة ما يقارب مليون فلسطيني على النزوح جنوبًا.

وأشارت المصادر، إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أوضح للقيادة السياسية أنه لا ضمانة لعدم مقتل الأسرى الإسرائيليين في مدينة غزة خلال العملية، قائلة إن الجيش لا يستطيع تقييم كيفية تعامل حماس مع المحتجزين خلال الأشهر المقبلة.

وبينما بدأ الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون، عبر استهداف المباني متعددة الطبقات في مدينة غزة، تشير التقديرات إلى وجود 48 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، منهم 20 أحياء.

وقد نشرت كتائب القسام مؤخرًا مقطع فيديو، أظهر أسيرين إسرائيليين، مؤكدة وجود 8 أسرى أحياء في مدينة غزة.