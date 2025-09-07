إعلان

إصابة شخصين جراء شظايا مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه إسرائيل

03:46 م الأحد 07 سبتمبر 2025

الحوثيين

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة شخصين بجروح طفيفة من جراء شظايا مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) وسقطت في مطار رامون بالنقب.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي تقديم العلاج لرجل أصيب بجروح متوسطة في أطرافه في موقع الحادث بمطار رامون، بعد أن ضربت مسيّرة أطلقت من اليمن قاعة انتظار بالمطار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل الإنذارات في منطقة النقب بعد اختراق طائرة مسيّرة للأجواء.

وقال الجيش، إنه تم اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، موضحًا أنه جرى إسقاط اثنتين منها قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية

الحوثيون إسرائيل مطار رامون
