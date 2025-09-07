إعلان

إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار رامون بإسرائيل

03:38 م الأحد 07 سبتمبر 2025

سلطة المطارات الإسرائيلية

وكالات

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار رامون.

وجاء ذلك عقب تأكيد مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الاشتباه بسقوط مسيرة قرب مطار رامون جنوبي إسرائيل دون الإبلاغ عن إصابات.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن السلطات دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم سلاح الجو أن المجال الجوي الجنوبي فوق مطار رامون مغلق أمام حركة الطائرات.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، موضحًا أنه جرى إسقاط اثنتين منها قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

وكانت إذاعة الجيش قد أوضحت قبلها أن سلاح الجو اعترض إحدى المسيّرات، فيما لا تزال اثنتان أخريان قيد المتابعة.

سلطة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي وقف الرحلات مطار رامون
